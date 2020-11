Women T20 Challenge 2020: ट्विटर इंडिया और बीसीसीआई ने सोमवार को जियो विमेंस टी20 चैलेंज के लिए कुछ नए कस्टम इमोजी लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया।

यह टूर्नामेंट 4 से 9 नवम्बर के बीच संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में तीन टीमें हिस्सा लेंगी।

It’s finally that time of year! #WomensT20Challenge is back. Who else is excited?! Don’t forget to use #Harman or #Harmanpreet to cheer me on. Get ready for the best season yet! #SUPERNOVAS pic.twitter.com/X9fQYxTknm

— Harmanpreet Kaur (@ImHarmanpreet) November 2, 2020