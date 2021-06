County Championship 2021, Yorkshire vs Sussex, Group 3: ससेक्स की ओर से काउंटी चैंपियनशिप (County Championship) में डेनियल इब्राहिम (Danial Ibrahim) ने इतिहास रच दिया है. डब्राहिम ने 134 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 55 रन की पारी खेली और वह इसी के साथ वह काउंटी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. डेनियल महज 16 साल के हैं और यह उनका काउंटी में डेब्यू मैच है.

डेनियल इब्राहिम इस वक्त 16 साल और 299 दिन के हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड बिलाल शफायत के नाम पर दर्ज था, जिन्होंने काउंटी चैंपियनशिप में नॉटिंघमशर के खिलाफ 16 साल और 360 दिन की उम्र में अर्धशक जड़ा था.

Sixteen years old… 😳

A dream debut so far for teenager Dan Ibrahim! His maiden first-class fifty came off 114 balls with seven fours. 👏 pic.twitter.com/6hXnVn7l93

— Sussex Cricket (@SussexCCC) June 4, 2021