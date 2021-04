IPL 2021, Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals, 16th Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने देवदत्त पडिकल (नाबाद 101) और कप्तान विराट कोहली (नाबाद 72) के दम पर 22 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ दमदार जीत दर्ज की. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेले गए आईपीएल के 14वें सीजन के 16वें मुकाबले में आरसीबी ने 10 विकेट से जीत दर्ज की. यह इस सत्र आरसीबी की लगातार चौथी जीत रही. आरसीबी को इस सीजन कोई भी टीम हरा नहीं सकी है.

बता दें कि राजस्थान ने टॉस हारने के बाद 20 ओवरों में 9 विकेट पर 177 रन बनाए. उसकी ओर से शिवम दुबे ने सबसे अधिक 46 रन बनाए, जबकि रियान पराग ने 25 तथा राहुल तेवतिया ने 40 रन जोड़े. बैंगलोर की ओर से मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल ने तीन- तीन विकेट लिए. इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 21 गेंद रहते राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट करारी शिकस्त देकर चौथी जीत दर्ज की. विराट कोहली-देवदत्त पड्डिकल के बीच 181 रन की अटूट साझेदारी हुई. कोहली ने 72 रन बनाए, जबकि पड्डिकल ने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ते हुए नाबाद 101 रन जड़े.

A match-winning CENTURY from @devdpd07 as #RCB win by 10 wickets.

Scorecard – https://t.co/ZB2JNOhWcL #VIVOIPL pic.twitter.com/sOIDIbRLch

— IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2021