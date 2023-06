नई दिल्ली: शाहीन अफरीदी को यूं ही दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में नहीं गिना जाता. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज की रफ्तारभरी स्विंग गेंदबाजी दुनियाभर के बल्लेबाजों को परेशान करती है. शाहीन इस समय इंग्लैंड में टी20 ब्लास्ट खेल रहे हैं. नॉटिंगमशर के लिए खेलते हुए उन्होंने 4 जून रविवार को लंकाशर के खिलाफ शानदार खेल दिखाया. नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर उन्होंने जोस बटलर को एक खतरनाक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया. आक्रामक बल्लेबाज बटलर के पास इस गेंद का कोई जवाब नहीं था.

लंकाशर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. बटलर और फिल सॉल्ट ने टीम को तूफानी शुरुआत दिलवाई. दोनों ने 3.2 ओवर में 33 रन जोड़ लिए थे. ऐसा लग रहा था कि इस जोड़ी को आउट करने के लिए एक खास गेंद चाहिए और शाहीन ने ऐसा कर दिखाया. तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन गेंद फेंकी. ओवर द विकेट गेंद हवा में स्विंग हुई. और बटलर की पैरों तक पहुंची. दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने गेंद को बल्ले से रोकना चाहा लेकिन रफ्तार और स्विंग ऐसा था जो बटलर को छकाकर ही माना. गेंद लेग स्टंप पर जाकर लगी.

शाहीन ने अपने जाने पहचाने अंदाज में दोनों हाथ फैलाकर सेलिब्रेट किया. बटलर अच्छी फॉर्म में लग रहे थे. उन्होंने तीन चौकों की मदद से 16 गेंद पर 23 रन बनाए थे. शाहीन की बात करें तो उन्होंने इसके बाद जॉर्ज बेल का विकेट लिया. शाहीन ने 3 ओवर में 25 रन देकर दो विकेट लिए. इसके साथ ही उन्होंने ल्यूक वुड का कैच भी लपका.

लंकाशर की टीम ने 18.3 ओवरों में 145 रन बनाए. मैथ्यू कार्टर ने अच्छी गेंदबाजी की. उन्होंने चार ओवरों में 26 रन देकर तीन विकेट लिए. शाहीन के अलावा जैक ब्रूक्स और केलविन हैरिसन ने भी दो-दो विकेट अपने नाम किए.

