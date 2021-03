पूर्व इंग्लिश कप्तान एंड्रयू फ्लिंटॉफ (Andrew Flintoff) ने मौजूदा टीम के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) की जमकर तारीफ की है। फ्लिंटॉफ ने मोर्गन को आधुनिक टीम का सबसे महान कप्तान बताया।

मोर्गन की अगुवाई में इंग्लैंड टीम भारत के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। बुधवार को भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान मोर्गन इंग्लैंड के लिए 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने।

In my opinion England’s greatest modern day captain as he’s done something no other could ever do .We’ve always had on / off success in test cricket and we still do .But in white ball cricket he’s finally given @englandcricket an identity and have become consistently the best https://t.co/B3iJ5ZNKp7

— Andrew Flintoff (@flintoff11) March 17, 2021