Thisara Perera ने ओवर में जड़े 6 छक्के, Herschelle Gibbs के बाद ऐसा करने वाले दूसरे क्रिकेटर

Major Clubs Limited Over Tournament 2021, Sri Lanka Army Sports Club vs Bloomfield Cricket and Athletic Club: मेजर क्लब्स लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट (Major Clubs Limited Over Tournament) में दिग्गज बल्लेबाज थिसारा परेरा (Thisara Perera) ने ओवर की सभी 6 गेंदों पर छक्के जड़कर इतिहास रच दिया है. वह अब इस टूर्नामेंट में ऐसा करने वाले पहले और 50 ओवरों के मुकाबले में यह कारनामा करने वाले दूसरे क्रिकेटर बन चुके हैं. वनडे में सबसे पहले साल 2007 में साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs) ने यह कारनामा किया था.

श्रीलंका आर्मी स्पोर्ट्स क्लब की ओर से ब्लूमफील्ड क्रिकेट एंड एथलेटिक क्लब के खिलाफ खेलते हुए कप्तान परेरा ने पारी के अंतिम ओवर (41वां ओवर) में यह कारनामा किया. उन्होंने दिलहान कूरे के ओवर की सभी बॉल को हवाई मार्ग के द्वारा सीधे सीमा पार भेजा. इस दौरान परेरा ने महज 13 गेंदों में 8 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 52 रन की नाबाद पारी खेली.

इसी के साथ परेरा प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा करने वाले 9वें खिलाड़ी बन गए. सबसे पहले साल 1968 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यह कारनामा गारफील्ड सोबर्स ने किया था.

प्रोफेशनल क्रिकेट में एक ओवर के दौरान 6 छक्के:

गारफील्ड सोबर्स (फर्स्ट क्लास क्रिकेट) 1968

रवि शास्त्री (फर्स्ट क्लास क्रिकेट) 1985

हर्शल गिब्स (वनडे) 2007

युवराज सिंह (टी20 अंतरराष्ट्रीय) 2007

रॉस व्हाइटली (टी20) 2017

हजरतुल्लाह जजई (टी20) 2018

लियो कार्टर Carter (टी20) 2020

किरोन पोलार्ड (टी20 अंतरराष्ट्रीय) 2021

थिसारा परेरा (लिस्ट-ए) 2021

बता दें कि खराब मौसम के चलते श्रीलंका आर्मी और ब्लूमफील्ड के बीच खेला गया यह मुकाबला देरी से शुरू हुआ. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका आर्मी ने शान रंदिका (124), हिमाशा लियानागे (नाबाद 101) और थिसारा परेरा (नॉट आउट 52) की पारियों के दम पर 41 ओवरों में 3 विकेट खोकर 318 रन बनाए.

इसके जवाब में ब्लूमफील्ड शुरुआत से ही लड़खड़ा गई और टीम 17 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 73 रन ही बना सकी थी, जिसके बाद खराब रोशनी के चलते मैच आगे नहीं बढ़ सका. यह मुकाबला बगैर किसी नतीजे से समाप्त हुआ.